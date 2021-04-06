Avukatlık bürosunda silahlı çatışma! 2 ölü 3 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı saat: 15.00 sularında İstanbul Kartal'da faaliyette olan bir avukatlık bürosunda yaşandı.
Uzlaşma için buluştular,
Gelen bilgilere göre ilçede faaliyette olan bir avukatlık bürosuna uzlaşmak içinde gelen iki taraf arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede çıktı.
2 ölü , 3 yaralı
Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, polis bölgeyi çembere aldı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.
Son Güncelleme: 06.04.2021 16:15