Avukatlık bürosunda silahlı çatışma! 2 ölü 3 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı saat: 15.00 sularında İstanbul Kartal'da faaliyette olan bir avukatlık bürosunda yaşandı.

Uzlaşma için buluştular,

Gelen bilgilere göre ilçede faaliyette olan bir avukatlık bürosuna uzlaşmak içinde gelen iki taraf arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede çıktı.

2 ölü , 3 yaralı

Çıkan arbede de taraflar birbirlerine silahlar ile kurşun yağdırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi kişi olay yerinde can verirken, 3 kişi ise yaralandı.

Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, polis bölgeyi çembere aldı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.