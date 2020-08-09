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Avukatlar neden çoklu baro sistemine karşı, neden istemiyor?

Gündemden hiç düşmeyen çoklu baro sistemine avukatların neden karşı olduğu araştırılmaya devam ediyor. Çoklu Baro Sisteminin kabul edilmesi sonrasında Anayasa Mahkemesine giden muhalefet yetkilileri kararı bekliyor. Pek çok kişi Avukatlar neden çoklu baro istemiyor? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 09:28
Avukatlar neden çoklu baro sistemine karşı, neden istemiyor?
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Son birkaç aydır gündemden hiç düşmeyen çoklu baro sistemi neden isteniyor ve bazı avukatlar tarafından neden istenmiyor sorusu merak edilmeye devam ediyor. Çoklu baro sistemi gelecek tartışmaları sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere pek çok baro sisteme karşı çıkan yürüyüşler ve açıklamalarda bulunmuştu. Merak edilenlerin başında ise avukatlar neden çoklu baro sistemini istemiyor sorusu gelmektedir. Olumsuzluklardan çok olumlu durumları merak edilen çoklu baro sisteminde ne gibi yenilikler olduğu da merak ediliyor.  

Bilindiği üzere eski sistemde Hukuk fakültesinden mezun olan avukatların en fazla 3 ay içerisinde bulundukları bölgenin avukatlık barosuna kayıt yaptırmaları gerekmekteydi. Öte yandan serbest avukatlık yapacak bile olsa bunu yapmak zorunda olan avukatların büyük bir çoğunluğu bu durumu hoş karşılamıyordu.  


Yeni sisteme göre ise avukatlara seçim şansı bırakılmaktadır. Buna göre farklı barolar kendi bünyelerine daha fazla avukat toplayabilmek için daha fazla çalışma yaparak avukatların yaşam şartlarını ve durumlarını daha iyi bir çalışma ortamı için daha fazla çalışacaklardır. Kısacası birden fazla baronun olması avukatların haklarını savunabilmek için daha fazla çalışacaklardır. 

Çoklu baro sistemi ile gelen yenilikler

 

Türk yargı sisteminde 3 temel makam mevcuttur. Bunlar İddia Makamı(Cumhuriyet Savcıları), Yargılama makamı(Hakimler) ve savunma makamı(Avukatlar)’dır. Avukatlar yargı sistemimizde kamu hizmeti niteliğinde sayılan ve hakları gözetmek zorunda olan serbest meslek dallarından bir tanesidir.  

Barolar ise avukatların haklarını ve itibarlarını korumak için çalışan ve düzenlemeleri hükümete ileten bir mevkidir. Mevcutta bulunan bu sistemi bölmeye çalışmak ve zaten olan bir sistem üzerinde değişiklikler yapmak sistemi olumsuz etkileyecektir. Ayrıca 5.000’den fazla avukat bulunan illerde 2.000 avukatın bir araya gelerek yeni baro kurabilecek olmaları büyük sorunlar çıkarabilir. Önek vermek gerekirse dini inançlar ve siyasi görüşlere göre pek çok baro kurulacak ve bu durum hakimler ve savcılar tarafından bilinebilecek. Herhangi bir siyasi parti görüşünde olanlar bir baroda diğer parti mensubu olanlar başka bir baroda bulunabilecek. Bu durum kendisi ile aynı görüşte olan hakim ve savcıların karar verme durumlarında kendi görüşünden olanlara farklı kararlar verebilecekken karşıt görüşte olan davalara farklı kararlar vermelerine neden olabilmektedir. Sonuç olarak tüm bu yaşanacaklar adil ve eşit yargılanmayı ihlal edebilecek.  

Ülkemizde bulunan muhalefet partilerinin çoklu baro sisteminin Avukatlık Yasasına ve Anayasaya aykırı olduğu görüsü ile mahkemeye başvurmuştur. Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun sonucu ise merakla beklenmektedir.  



Son Güncelleme: 09.08.2020 09:28
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