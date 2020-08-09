Avukatlar neden çoklu baro sistemine karşı, neden istemiyor?

Son birkaç aydır gündemden hiç düşmeyen çoklu baro sistemi neden isteniyor ve bazı avukatlar tarafından neden istenmiyor sorusu merak edilmeye devam ediyor. Çoklu baro sistemi gelecek tartışmaları sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere pek çok baro sisteme karşı çıkan yürüyüşler ve açıklamalarda bulunmuştu. Merak edilenlerin başında ise avukatlar neden çoklu baro sistemini istemiyor sorusu gelmektedir. Olumsuzluklardan çok olumlu durumları merak edilen çoklu baro sisteminde ne gibi yenilikler olduğu da merak ediliyor.

Bilindiği üzere eski sistemde Hukuk fakültesinden mezun olan avukatların en fazla 3 ay içerisinde bulundukları bölgenin avukatlık barosuna kayıt yaptırmaları gerekmekteydi. Öte yandan serbest avukatlık yapacak bile olsa bunu yapmak zorunda olan avukatların büyük bir çoğunluğu bu durumu hoş karşılamıyordu.