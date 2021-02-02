Avrasya Tüneli otomobiller, minibüsler Avrasya Tüneli geçiş üccreti fiyatları

2021 yılı Avrasya Tüneli geçiş ücreti

Avrasya Tüneli’nden geçişlerde bugünden sonra zamlı fiyatlar geçerli olacak. Gelen zam sonra otomobiller tünelden geçmek iken 46 TL ödeyecek. Zamdan önce bu fiyat 36,40 TL idi.

Minibüsler ise zamdan önce tünelden tek yönlü geçişte 54,70 TL öderken zam sonrası 69 TL ödeyecekler.

Avrasya Tüneli’nden her gün geçen aylık 2 bin 852 TL ödeyecek!

Maliyeti 1.2 milyar dolardı!

Tüneli her gün kullanan sürücüler gidiş ve dönüş için aylık 2 bin 852 TL ödeyecekler.

Avrasya Tüneli’nin maliyeti 1.2 milyar dolardı. Tünelin işletmeciliğini 20 yıl daha Türk – Güney – Kore ortaklı ATAŞ şirketi yapacak. Tünelin toplamı 14.6 km iken 5.4 km’lik kısmı ise deniz tabanı ile yapıldı. Tünelin en derin kısmı ise deniz seviyesinden 106 m aşağıda yer alıyor.

2019 yılında zamdan sonra geçiş miktarı %1.62 oranında azaldı

2018’de Avrasya Tüneli’nden geçen araba sayısı 17 bin 556’ydı. Bu miktar 2019’da gelen zamdan sonra 17 milyon 271 bin oldu. Yapılan zamdan sonra geçiş sayısı %1.62 azaldı. 2020’de ise pandemi nedeni ile bu miktar 12.8 milyon araba sayısına düştü.