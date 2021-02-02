Avrasya Tüneli geçiş ücreti zam sonrası ne kadar oldu? 2021Avrasya Tüneli geçiş fiyatları

Yeni yıla girişimizle beraber hem maaş zamlarını hem farklı alanlara getirilen zamları öğrendik. Zam konusunda merak edilen alanlardan biri de köprü ve otoyol geçişlerindeki ücrete gelecek olan zamlar.

Avrasya Tüneli’nde yeni geçiş ücretleri

2021 senesi için köprü ve otoyol geçişlerinde verilen ücretlerde güncellemeler yapıldı. İstanbul’da yaşayanların en çok tercih ettiğilerden biri olan Avrasya Tüneli içinde geçiş ücreti güncellendi.

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile köprü ve otoyollardan geçişte alınan ücretler %25 zamlandı. Bu kapsamda otomobiller için 36,40 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti %26 oranında zamlanarak 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 54,70 TL olan geçiş ücreti 69 TL oldu.

Avrasya Tüneli’nin intenet sitesinde yapılan duyurulara göre ise, fiyatlara %8 KDV dahil olduğu ve bu tünelden sade 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.