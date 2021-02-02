İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Avrasya Tüneli geçiş ücreti zam sonrası ne kadar oldu? 2021Avrasya Tüneli geçiş fiyatları

Yeni yıla girişi itibari ile zamlar da gündeme gelmeye başladı. Tünel geçiş ücretlerine gelen zamda merak edilenler arasında yer alıyor.

02 Şubat 2021 Salı 14:14
Avrasya Tüneli geçiş ücreti zam sonrası ne kadar oldu? 2021Avrasya Tüneli geçiş fiyatları
Takip Et:

Yeni yıla girişimizle beraber hem maaş zamlarını hem farklı alanlara getirilen zamları öğrendik. Zam konusunda merak edilen alanlardan biri de köprü ve otoyol geçişlerindeki ücrete gelecek olan zamlar.

2021 senesi için köprü ve otoyol geçişlerinde verilen ücretlerde güncellemeler yapıldı. İstanbul’da yaşayanların en çok tercih ettiği tünellerden biri olan Avrasya Tüneli içinde geçiş ücreti güncellendi.

Avrasya Tüneli’nde yeni geçiş ücretleri

1 Ocak 2021 tarihi itibari ile köprü ve otoyollardan geçişte alınan ücretler %25 zamlandı. Bu kapsamda otomobiller için 36,40 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti %26 oranında zamlanarak 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 54,70 TL olan geçiş ücreti 69 TL oldu.

Avrasya Tüneli’nin intenet sitesinde yapılan duyurulara göre ise, fiyatlara %8 KDV dahil olduğu ve bu tünelden sade 1. ve 2. sınıf araçların geçebildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 14:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AvrasyaTüneliTünelTünelGeçişFiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Marketler kaça kadar açık? Bim, A101, Şok hangi saatlerde açık? Bakanlık duyurdu
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kayseri’de vurduğu kişiyi acil servise bırakıp kaçtı
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Kütahya'da ucu açık kabloyu prize takan çocuk akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Araçlarıyla Erciyes Dağı'nda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldı
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Regaip Kandili ne zaman? 2021 Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar
Kayseri'de iki hırsız çaldıkları araç ile yakalandılar

Popüler Haberler

Kırmızı Oda'ya bu hafta konuk oyuncu olarak kim katılacak?
EDHO Uğur kimdir? Gerçek adı nedir? Eşkıya yeni oyuncusu Serhat Parıl kimdir?
Bitcoin ve kripto para üreticiliği ve madenciliği nasıl yapılır?
2021 Hamsi avı yasağı ne zaman bitiyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Enpara.com kredi kartı başvurusu nasıl yapılır? Enpara kredi kartı avantajları ve başvurusu
Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan
Konut hesabı uygulamasına 2021 desteği ne kadar? Konut hesabı 2021 destek oranı
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanacak mı? Var mı, yok mu, neden yok? 1 Milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.