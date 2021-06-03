AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı Haziran ayına ilişkin koronavirüs tedbirleri ve normalleşmeyle ilgili genelge yayınladı. AVM ,restoran ve kafelerin çalışma saatleri merak edilmektedir. AVM,restoran ve kafelerin çalışma saatleri nedir?

Avm çalışma saatleri

Alışveriş merkezi pazar günleri hariç 07:00-21:00 saatleri arasında açık olabilecek.

Duyuruda restoran, restoran, kafeterya, pastane ve diğer yiyecek içecek işletmelerinin Sağlık Bakanlığı'nın "Salgın Önleme ve Kontrol Çalışmaları Yönergesi"nde belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.Yemek masaları arası 2 metre, yemek masaları arası sandalyelerin mesafesi 60 cm'dir. Yan yana, açık havada bulunan masada üç kişi aynı masada yer alabilecek. Kapalı alanda ise masada 2 kişi yer alabilecek Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi, 07.00-21.00 Masa servisi, self servis ve paket servis, 21.00-24.00 Sadece paket servis, Pazar 07.00 -24.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak çalışabilecekleri aktarıldı.

14 Nisan 2021'den itibaren ara verilecek olan mekanların ikinci etabının kademeli olarak normalleştirilmesine ilişkin duyuru şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi ve çalışma yönergelerinde her iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara uyulması ve kafe, kahvehane, kahvehanelerde her türlü oyun (kart oyunları, tavla vb. dahil) oynanmaması , Kulüp evleri, çay bahçeleri, çayevleri vb. 1 Haziran 2021 (Pazar hariç), 07:00-21:00, açık alanda aynı masaya en fazla üç müşteri kabul edilmek şartıyla ve kapalı alanda en fazla iki müşteri almak kaydıyla faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayrıca kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna ve benzeri işyeri aktiviteleri, masaj salonları, nargile salonları/kafeler, kumarhaneler, küçük publar ve birahaneler yeni bir karar verilinceye kadar kapalı kalmaya devam edecek."