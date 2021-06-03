İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Kabine Toplantısı'nın ardından Haziran ayına ilişkin normalleşme takvimi açıklandı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir genelge yayınladı. İnsanlar, AVM'lerin çalışma saatlerini merak etmektedir. AVM'ler saat kaça kadar açık? AVM'lerin çalışma saatleri nedir? Bu haberimizde AVM'lerin çalışma saatlerini sizler için derledik. İşte AVM çalışma saatleri...

03 Haziran 2021 Perşembe 12:05
AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı Haziran ayına ilişkin koronavirüs tedbirleri ve normalleşmeyle ilgili genelge yayınladı. AVM ,restoran ve kafelerin çalışma saatleri merak edilmektedir.  AVM,restoran ve kafelerin çalışma saatleri nedir?

Avm çalışma saatleri

Alışveriş merkezi pazar günleri hariç 07:00-21:00 saatleri arasında açık olabilecek.

Duyuruda restoran, restoran, kafeterya, pastane ve diğer yiyecek içecek işletmelerinin Sağlık Bakanlığı'nın "Salgın Önleme ve Kontrol Çalışmaları Yönergesi"nde belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.Yemek masaları arası 2 metre, yemek masaları arası sandalyelerin mesafesi 60 cm'dir. Yan yana,  açık havada bulunan masada üç kişi aynı masada yer alabilecek. Kapalı alanda ise masada 2 kişi yer alabilecek Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi, 07.00-21.00 Masa servisi, self servis ve paket servis, 21.00-24.00 Sadece paket servis, Pazar 07.00 -24.00  saatleri arasında sadece paket servis olarak çalışabilecekleri aktarıldı.

14 Nisan 2021'den itibaren ara verilecek olan mekanların ikinci etabının kademeli olarak normalleştirilmesine ilişkin duyuru şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi ve çalışma yönergelerinde her iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara uyulması ve kafe, kahvehane, kahvehanelerde her türlü oyun (kart oyunları, tavla vb. dahil) oynanmaması ,  Kulüp evleri, çay bahçeleri, çayevleri vb. 1 Haziran 2021 (Pazar hariç), 07:00-21:00, açık alanda aynı masaya en fazla üç müşteri kabul edilmek şartıyla  ve kapalı alanda en fazla iki müşteri almak kaydıyla faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayrıca  kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna ve benzeri işyeri aktiviteleri, masaj salonları, nargile salonları/kafeler, kumarhaneler, küçük publar ve birahaneler yeni bir karar verilinceye kadar kapalı kalmaya devam edecek."


Son Güncelleme: 03.06.2021 12:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AVM çalışma SaatleriAVM Saat Kaça Kadar Açık?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına binme yasağı kalktı mı?
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Ramiz Mullamusa kimdir? Ramiz Mullamusa rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
A101 10 Haziran 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 10 Haziran 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları

Popüler Haberler

AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
3 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Haziran Cuma at yarışı programı
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Rüyada fındık ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sadakatsiz 31. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Emeklilik maaş nasıl hesaplanır? 2021 tahmini emekli maaşı nasıl öğrenebilir?
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Şok marketler 2 Haziran aktüel ürün kataloğunu yayınladı! Şok marketler 2 Haziran ürün kataloğu
Kalp Yarası dizisinin konusu nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
3 Haziran 2021 Perşembe Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Müge Anlı ATV canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
emekli promosyon nasıl alınır? 2021 Emekli maaşı promosyonu en yüksek veren banka hangisidir?
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı alma şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.