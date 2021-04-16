AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?

AVM’ler saat kaçta kapanıyor?

Ülkemizde ve dünyada etkisini sürmeye devam edensalgını kapsamında pek çok önlemler alındı. Ülke tamamında iki hafta sürecek kısmi kapanma uygulanacak. Alınan bu karardan’ ler nasıl etkilenecek sorusu gündemde. AVM açılış ve kapanış saatleri nasıl düzenlendi?

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı görüşmelerin ardından salgın kapsamında yeni alınan önlemler açıklandı. Alınan yeni kararlara göre AVM ve cadde mağazaları saat 17.00’ye kadar hizmet verebilecekken semt dükkanları 17.30’a kadar hizmet verecek. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesabından kararı duyurdu. Karar “"İstanbul valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saatinin 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakârlık gerekiyor" açıklaması ile duyuruldu.