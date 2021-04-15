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AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri

Koronavirüs salgınındaki artış sebebiyle tedbirler yeniden sıkılaşmaya başladı. Dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak tedbirleri duyurdu. Peki, Ramazan ayında AVM’ler açık olacak mı? AVM’ler kapandı mı? AVM’lerin çalışma saatleri neler? İşte tüm bu soruların yanıtı...

15 Nisan 2021 Perşembe 00:52
AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM çalışma saatleri
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Son dönemde koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması, tekrar tedbirlerin sıkılaştırılmasına sebep oldu. Dün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yeni tedbirlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında uygulanacak tedbirleri, halka duyurdu. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı, uygulanacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayımladı. İki hafta boyunca uygulanacak bu tedbirler, sonuç alınamaması durumunda daha da uzayacak. Vatandaşlar ise bu kararların ardından intenet üzerinden detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Bu araştırmalardan bir tanesi de, AVM’lerin kapanıp kapanmadığı. AVM’ler kapandı mı? AVM’lerin çalışma saatleri nasıl oldu? İşte yanıtı...

AVM’ler kapandı mı? AVM’ler açık mı?

Hafta içi 19.00 ile 05.00 saatleri arasında hafta sonu ise tamamen sokağa çıkmak yasak. Yeme içme faaliyeti veren birçok yerde Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak. Restoranlar ve lokantalar ise sadece paket servisi yapabilecek.

AVM’ler ise açık olmaya devam edecek. Hafta içi 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan AVM’ler hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için kapalı olacak.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAVMIçişleri Bakanlığı
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