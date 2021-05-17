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AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 2021 AVM'lerin güncel çalışma saatleri

Ülkemizde vakaların artışından dolayı tam kapanmaya geçildikten sonra 17 Mayıs Pazartesi yani bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşmeye geçildi. Kademeli normalleşmede AVM'ler açıldı. Vatandaşlar bugün AVM'lere gitmeye başladı. Peki AVM'ler hangi saat aralığında hizmet verecekler? Ne zaman açılıyor? Ne zaman kapanıyor? Merak ettikleriniz detaylı bir şekilde haberimizde eyer almaktadır.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11
AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 2021 AVM'lerin güncel çalışma saatleri
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AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde alınan tam kapanma kararının bitmesi ile bugünden itibaren kademeli normalleşmeye geçildi. Bugün AVM’ler hizmet vermeye başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşme dönemi ile birlikte vatandaşlar AVM’lere akın etti. AVM’lerin kaçta açılıp kaçta kapanıldığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. 

AVM’ler hafta içi 10:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM’ler kapalı olacaktır. Marketler açık olacak fakat temel ihtiyaç alımına izin verilecektir. 

İçişleri Bakanlığı Tam Normalleşme Takvimi Genelgesi

*Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacaktır.

*Hafta içi 07:00-20:00 gel-al ve paket servisi, 20:00-24:00 saatleri arasında ise sadece paket servisi hizmet verecektir. Hafta sonu 07:00-24:00 saatleri arasında paket servisi hizmet verecektir. 

*65 yaş üzeri ve iki doz Kovid-19 aşısı vurulanlar ile 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

*17 Mayıs Pazartesi gününden 1Haziran saat 05:00’e kadar kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacaktır. 

*Hafta içi her gün saat 21:00-05:00 sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. hafta sonunda ise Cuma günü 21:00’dan Pazartesi 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. 


Son Güncelleme: 17.05.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
AVMKademeli NormalleşmeKorona VirüsÇalışma Saatleri
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