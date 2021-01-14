AVM'ler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını insanları sadece sağlık sektöründe değil daha birçok sektörde de etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu sektörlerden biri de içerisine hem eğlenceyi hem alışverişi alan AVM’ler oldu. Salgın nedeni ile alışveriş merkezlerinin faaliyet saatleri ve günleri değişti. Sadece alışveriş merkezlerinin değil kuaförlerin, berberlerin, marketlerin faaliyet saatleri de değişti.

AVM’lerin faaliyet saatleri

AVM girişlerinde HES Kodu sorgulama

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar kapsamında yayınlanan genelgeye göre yeni tedbirler alınmıştı. Bu yeni tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri yalnızca saat 10.00-20.00 arasında hizmet verecektir. Bunun yanı sıra alışveriş merkezlerinde bulunan yeme içme yerleri sadece paket servis olarak hizmet vermektedir. Yeme içme yerleri de alışveriş merkezinin kapanış saatine bağlı olarak hizmetlerini saat 20.00’ye kadar yapabiliyor.

Yayımlanan genelge kapsamında alışveriş merkezlerine girişte HES kodu sorgulama uygulaması yapılacağı da belirtildi. Genelgeye göre her AVM için ve semt pazarı için mekana aynı anda kaç kişinin girebileceğini belirlenebilmesi için il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Pazarlarda önceden belirlenmiş olan kurallar takip edilmeye devam edileceği de belirtildi. Bunun yanı sıra AVM girişlerinde gelenlerden HES kodu istenecek. Vermeyenler ise alınmayacak gibi ifadeler kullanıldı.