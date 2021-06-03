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AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?

1 Haziran’dan itibaren başlayan kademeli normalleşme dönemiyle ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bu araştırmalardan bir tanesi de AVM’lerin cumartesi günleri açık olup olmadığı. Peki, AVM’ler cumartesi günleri açık olacak mı? AVM’ler cumartesi günleri hangi saat aralığında hizmet verecek? İşte bu soruların yanıtı...

03 Haziran 2021 Perşembe 00:20
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
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1 Haziran’da başlayan kademeli normalleşme dönemiyle, kısıtlamaların çoğu esnetildi. Pandemide yeni bir dönemin başlaması, vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini de arttırdı. Konuyla ilgili intenet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar, nelerin yasak olduğunu ve hangi yasakların kalktığını merak ediyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de AVM’lerin cumartesi günü açık olup olmadığı. Vatandaşlar, AVM’lerin cumartesini günü hizmet verip vermeyeceğini merak ederken, hangi saat aralığında açık olacağını da merak ediyor. Biz de haberimizde bu sorulara yanıt verdik...

AVM’ler cumartesi günleri açık mı?

1 Haziran’dan itibaren başlayan yeni dönemle birlikte AVM’lerde cumartesi günleri açık olabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi günü AVM’ler vatandaşa kapısını açabilecekken, kısıtlama olan pazar günü ise AVM’ler kapalı kalacak.

AVM’ler cumartesi günleri kaça kadar açık?

AVM’ler tıpkı hafta içinde olduğu gibi cumartesi günü de 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için AVM’ler kapalı kalacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:20
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AVMAvmler Cumartesi Açık Mı
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