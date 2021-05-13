AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?

29 Nisan tarihinden itibaren başlayan ve 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma süresine günler kala vatandaşlar içerisinde bulunduğumuz Ramazan Bayramı’nda AVM’lerin açık olup olmadığını merak ediyor.

Birçok kamu kurum bayramda kapalı kalırken vatandaşlar AVM’lere gitmek istiyor. Bu sürede Alışveriş Merkezlerinin durumu araştırılıyor. Haftanın her günü hizmet veren AVM’ler kısıtlamalardan kaynaklı çalışmalarına ara verdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bazı yerler açık olurken AVM’ler kapılarını müşterilerine kapadı.

Ramazan Bayramı ’da yasakların içerdiği tarihlerde yer aldığı için bu anlamda AVM’ler kapalı kalacak. AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Şubat ayı verilerine göre; AVM'lerin ziyaretçi sayıları 2021 Şubat'ta geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 62 azaldı.

Kira tartışmaları dükkanlarda başlarken koronavirüs nedeniyle AVM gitmeyen vatandaşlar müşterileri zorladı. Konu hakkında Alışveriş Yatırımcıları Deneği (AYD) açıklamalarda bulundu. AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş sektör olarak bu sürenin ceremesini çekmeye hazır olduğunu söyledi. Koronavirüs belasından kurtulmak istediğini bu süre içerisinde ise üye alışveriş merkezleri kiracılarından kira alınmayacağını duyurdu.