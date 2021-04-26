AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri

26 Nisan Pazartesi yani bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısının ardından gündemdeki konulardan biri olan AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanacak? Hangi saat aralığında açık? sorularını da net bir yanıt bulunulacağı düşünülmekte.
Avm'ler kapanacak mı?
ATV’mler kaçta kapanıyor?
Bu konuda tam olarak kesin ve net bir bilgi olmamakla beraber illerin valilerinin kararları doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Önek olara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamada, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kepenk indirileceği bildirilmişti.
Son Güncelleme: 26.04.2021 16:58