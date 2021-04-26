AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri

26 Nisan Pazartesi yani bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısının ardından gündemdeki konulardan biri olan AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanacak? Hangi saat aralığında açık? sorularını da net bir yanıt bulunulacağı düşünülmekte.

Avm'ler kapanacak mı?

ATV’mler kaçta kapanıyor?

Tam olarak kısmi zamanlı kapanmada verilen kararların iki haftasını doldurmuş bulunmaktayız. Gün içinde gerçekleşecek olan kabine toplantısında bu gerçekleşen süreçte değerlendirilmeye tabii tutulacağı tahmin ediliyor. Market ve üretim ağları hariç tüm iş alanlarının karar verilen süreçte kapalı kalmasının gündeme gelmesi öneli yer alan hususlar içinde bulun. aşılama sürecinin devam niteliğini hızlandırıp en kısa sürede bayram itibariyle büyük bir yol kat edilmesi bekleniyor.

Bu konuda tam olarak kesin ve net bir bilgi olmamakla beraber illerin valilerinin kararları doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Önek olara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamada, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kepenk indirileceği bildirilmişti.