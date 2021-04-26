İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri

Geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısıyla belirtilen yasaklar çerçevesinde birçok makul kısıtlamalar hayatımıza dahil edildi. Peki bu kısıtlamaların içeriğinde Alışveriş Merkezlerinin aktiflik durumu sıkça düşünülen konular içerisinde bulundu. Detaylar Gürses'te

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:58
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
Takip Et:

26 Nisan Pazartesi yani bu akşam gerçekleşecek kabine toplantısının ardından gündemdeki konulardan biri olan AVM'ler açık mı? AVM'ler kapanacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanacak? Hangi saat aralığında açık? sorularını da net bir yanıt bulunulacağı düşünülmekte.

Avm'ler kapanacak mı?

Tam olarak kısmi zamanlı kapanmada verilen kararların iki haftasını doldurmuş bulunmaktayız. Gün içinde gerçekleşecek olan kabine toplantısında bu gerçekleşen süreçte değerlendirilmeye tabii tutulacağı tahmin ediliyor. Market ve üretim ağları hariç tüm iş alanlarının karar verilen süreçte kapalı kalmasının gündeme gelmesi öneli yer alan hususlar içinde bulun. aşılama sürecinin devam niteliğini hızlandırıp en kısa  sürede bayram itibariyle büyük bir yol kat edilmesi bekleniyor.

ATV’mler kaçta kapanıyor?

Bu konuda tam olarak kesin ve net bir bilgi olmamakla beraber illerin valilerinin kararları doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Önek olara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamada, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kepenk indirileceği bildirilmişti.




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KabinetoplantısıAvmlerPazartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati
2021 Anneler Günü ne zamandır? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
2021 Anneler Günü ne zamandır? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Popüler Haberler

AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
Oscar 2021 Kırmızı halıda hangi kıyafetler giyildi? Ünlülerin kırmızı halı kıyafetleri
Oscar Ödülü sahibi Chloe Zhao kaç yaşında, nereli? Chloe Zhao filmleri neler?
1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu
Huawei Nova 8 Pro 4G özellikleri neler?
Çiğ yumurta içmek zararlı mı, çiğ içmek iyi mi?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Pembe dolunay Türkiye'den görülecek mi? Pembe ay ne zaman, saat kaçta başlayacak?
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası almak için kaç saatlik ders almak gerekiyor?
green card başvurusu ne zaman yapılır? 2021 Green card başvurusu nasıl yapılır?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Çalışmayana gelir belgesiz kredi veren bankalar ve şartları
2021 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF online sınav sonucu sorgulama ekranı
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Oscar hediye çantasında neler var?
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei Y5 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.