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AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Covid-19 nedeni ile uygulanan tam kapanma sürecinden sonra kademeli normalleşme sürecine girildi. Tam kapanma sürecinde hizmet vermeyen alışveriş merkezlerinin, normalleşme sürecinde açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Yayınlanan genelgeye göre AVM'lerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. AVM'ler açık olacak mı? AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:13
AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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24 Mayıs’ta AVM’ler açık olacak mı? AVM çalışma saatleri ne?

AVM çalışma saatleri en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından AVM’lerin saat kaç aralığında hizmet vereceği araştırılmaya başlandı. AVM’lerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin yayınladığı genelge içerisinde belirlendi.  24 Mayıs AVM açık mı? AVM çalışma saatleri ne? Sorularının cevapları merak ediliyor. 

Alışveriş merkezleri açık mı?

Alışveriş merkezleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre tekrar hizmet vermeye başladı. Çalışma saatleri ise tekrar düzenlendi. Uygulanan sokağa çıkma yasağının bitmesi ile birlikte normalleşme sürecine geçildi. Manav, kasap, pazar yerleri gibi alanlar da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde belirli saatlerde hizmet verecek. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Bu sürecin ilk aşaması ise 1 Haziran tarihinde sona erecek. 

AVM’ler saat kaçta açılıp, saat kaçta kapanıyor?

Tam kapanma sürecinde hizmetine ara vermek zorunda kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim,tuhafiye,züccaciye, hırdavat ve büro-ofisler gibi iş yerleri hafta içinde sabah 07.00 akşam 20.00 saatlerinde hizmet verebilecek. AVM’ler ise hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonlarında ise kapalı olacak. Marketlerde satışı yasaklanan ürünlerin satışı hafta içlerinde olacak ancak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bu ürünlerin satışına izin verilmeyecek. 

AVM’ler hafta sonları açık mı?

 Alışveriş merkezleri hafta içlerinde 10.00-20-00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonları ise kapalı olacak. Marketler temel ihtiyaç kapsamı dışında olan ürünleri ise sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde satamayacak. 


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
AVMAVM çalışma Saatleri
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