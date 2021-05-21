AVM’de ziyaret süresi değişti! Kişi başı 45 dakika durulacak!

Salgın öncesinde günlük AVM’lere 6 milyon ziyaretçi gelirken ülkemizde bulunan 441 AVM, salgın zamanında 2,5 milyon kişinin geldiği açıklandı. Kademeli normalleşme kapsamında 17 günlük kapanmanın ardından önceden kişi başı 2 saat 45 dakika AVM’de vakit geçirirken artık bu süre 45 dakika oldu.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, “Pandemi öncesi var olan ziyaretçi sayılarına bu yıl belki ulaşamayız, ancak bu sene günlük 5 milyon ziyaretçiyi bulmayı amaçlıyoruz" diye konuşurken AVM çalışanlarının ve mağazaların maddi sıkıntı çektiğini söyledi.

Tüketici alışkanlıkları değişirken vatandaşlar AVM’lerde çok sık vakit geçirmediği ortaya çıktı. Salgından kaynaklı insanlar ihtiyaçlarını karşılar karşılamaz ayrıldıkları belirlendi. Vatandaşlar AVM’lerde genellikle gözlük ihtiyaçlarını karşılamak için gelirken market, teknoloji, çocuk ve bebek ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda ciddi bir artışın olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ise artık müşteriler hedef odaklı olurken kişi başı AVM’de geçirilen süre 45 dakika olduğu açıklandı.