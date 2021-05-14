AVM 'ler açılacak mı? AVM 'ler ne zaman açılacak? tarih açıklandı mı?

AVM’ler ne zaman açılacak?

Ülkemizde görülen korona virüs salgını nedeniyle vakalarda artış görülmüştü. Bu nedenden dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından toplanan kabine toplantısı ardından 29 Nisan tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma kararı alınmıştı. Bu süreçten sonra AVM’lerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

17 Mayıs saat 05:00 sona erecek olan tam kapanmanın ardından AVM’lerin ne zaman açılacağı konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Sokağa çıkma yasağında muaf yerler neresidir?

*TBMM üyeleri ve çalışanları

*Kamu düzenini sağlamak ile görevli olanlar

*Kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışanlar, veterinerlik, eczaneler, hayvan hastaneleri

*Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler

*Zorunlu sağlık randevusu olan kişiler

*Üretim, imalat ve inşaat faaliyetlerinde çalışanlar

*Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimini, sulanması, işlenmesi, ilaçlanmasını yapanlar

*Otel ve konaklama yerleri

*Sokak hayvanlarını beslemek için görevli kimseler

*Akaryakıt istasyonları

*Sebze/meyve hali

*Ekmek üretimi yapan fırın, pastaneler

*Cenaze defin işlerinde görevli olan kişiler

*Kargo, gazete, su dağıtan kişiler

*Nöbetçi noterde çalışanlar

*Bankalarda nöbetçi memurlar

*ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda adayın belgesi ve refakatçi kişiler

Tam kapanma da sokağa çıkma yasağından muaftırlar.

