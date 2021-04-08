AVM çatısına intihar için çıkan kişi 3 saatte ikna edilebildi

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Beylikdüzü Mevlana Mahallesi’nde Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katına çıkan E.K. adlı bir kişi iddialara göre ailevi nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerine ihbarda bulunan çevre sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.K ikna edilmek için 3 saat uğraştılar

İntihara kalkışan şahsı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil dökerken, yaklaşık 3 saat sonra intihara çalışan E.K AVM çatısından aşağıya inmeye ikna edildi. E.K ‘nın ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

