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Avcılık Belgesi nasıl, nereden alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri

Avcılık en eski spor ve geçinme kaynaklarının arasında geliyor. Öyleki en eski medeniyetlerin yiyecek ihtiyacını karşılama, kendini yabani hayvalardan koruma ve hayvanın kürkü ya da eti gibi satarak veya takas yöntemiyle geçimini sağlama konusunda ilk meslek ve spor dalıdır. Son zamanlarda Avcılık için belge alınmaya başlandı, her yıl E-devlet üzerinden ödenmesi gereken tutar ne kadar? Gelin sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

14 Mart 2021 Pazar 03:05
Avcılık Belgesi nasıl, nereden alınır? 2021 Avcılık belgesi harç ücretleri
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Avcılık sporuyla ilgilenenlerin son zamanlarda araştırmasıyla harç ücretlerinin olduğu tespit edilmiştir. Harç ücretleri ne kadar? Nereye yatırılır? Yılda kaç defa avcılık belgesi harç ücreti ödenir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

Avlanma yasakları veya nesli tükenmekte olan hayvanların avlanmasını önlemek, bu işleri kontrol altına almak amacıyla oluşturulan sistemde avcılık harç ücretleri ne kadar?

Doğal hayatı ve yaban hayatını sevenler için avcılık hep merak konusu olmuştur. Yasal olarak bu sporu yapmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar vardır.

Avlanma esnasında herhangi bir sorun yaşamamak için işi resmiyete dökmenin yolu belge almaktan geçer. Son zamanlarda da ilgi gören bir dal olduğundan yasal olarak yapılması sebebiyle bu şart konulmuştur.

Eski adıyla av tezkeresi adı verilen belgeye şu an avcılık belgesi deniliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak alınır. Bulunduğunuz il müdürlüğüne istenilen belgelerle başvurmanız lazım. İstenilen belgelerden bir tanesi, av eğitimi almış olmanız ve bunu belgelemiş olmanız gerekmektedir. Avlanma izin kartı ve 18 yaşını doldurmuş her birey bu haktan yararlanarak alabilir. 

İstenilen belgeler;

3 adet vesikalık fotoğraf,

Av ve yaban hayatı eğitimi bitirme belgesinin aslı,

Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayacak sabıka kaydı,

02-07-1964 Tarihli 492 harçlar kanunu ilkesine göre harcın yatırıldığını gösteren belge,

Süresi geçmiş ruhsat, sağlık raporu ve sicil lazım olmaz,

Kabahat tekrar halinde avcılık belgesi tekrar verilmez.

Avcı Deneği üyeleri; 333,00 TL

Deneğe Kayıtlı Olmayanlar; 363,90 TL ödeme yaparlar.

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 03:05
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Anahtar Kelimeler:
Avcılık BelgesiAvcılıkHarç Bedeli
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