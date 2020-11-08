Avcılar'da otomobil köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Sabah saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu Ambarlı girişindeki üst geçitte meydana gelen kazada Topkapı istikametine gitmekte olan bir araç biranda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç demir parmaklıkları parçalayarak köprünün altındaki yola uçtu. Takla atarak durmayı başaran araçta bulunan Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı.

Bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı

Gerçekleşen korkunç kazanın ihbar edilmesi sonucunda olay yerine birçok polis ve sağlık görevlileri geldi.

Kaza aracından kendi imkânları ile çıkmayı başaran araç içindeki kişilere ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen kazada araçta sıkışan Oğuzhan Topal adlı kişi ise itfaiye ekiplerince araç içerisinden kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla olduğu yerden kaldırılırken Polis ekipleri aksayan trafiği bir süre sonra kontrol altına aldı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı..

