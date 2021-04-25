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Avcılar'da 5 katlı boş binanın çatısına çıkan adam aşağı atladı!

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen 5 katlı binanın çatısına çıkan T.Y. isimli vatandaş ailevi sebeplerden dolayı intihar etmek istediği için polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen kendisini 5 katlı binanın çatısında atarak hayatına son verdi.

25 Nisan 2021 Pazar 22:35
Avcılar'da 5 katlı boş binanın çatısına çıkan adam aşağı atladı!
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Avcılar’da kentsel dönüşüm olmasından dolayı boşaltılan 5 katlı binanın çatısına çıkan bir vatandaş çatıdan aşağıya atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan şahısın atlama anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olay saat 18.00 sularında avcılar Reşitpaşa Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, ailevi sebeplerden dolayı canına kıymak isteyen T.Y. isimli vatandaş kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan ve yıkılması beklenen 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Çatıda şahsı gören vatandaşlar hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri intihar olayının çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de şahsın bulunduğu yerin altına branda açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri şahsın intihar etmemesi için ikna etmeye çalıştılar. Fakat, bütün çabalara rağmen ikna edilemeyen şahıs, brandanın tersi yönüne koşarak kendisini aşağıya attı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Y. isimli vatandaş olduğu yerde hayatını kaybetti.

İşte intihar olayına ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
Avcılar İntiharİntihar HaberiIntihar
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