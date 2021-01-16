Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

Akşam saatlerinde Avcılar’ın Ambarlı Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı çatı katından da yangın meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangın paniğe sebep oldu. Çatıdan gelen dumanları gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı hemen tahliye ettiler. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Büyük bir paniğin yaşandığı yangında kimse zarar görmezken evde maddi hasar meydana geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

