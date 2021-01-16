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Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe sebep olurken binada yaşayanlar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:33
Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
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Akşam saatlerinde Avcılar’ın Ambarlı Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı çatı katından da yangın meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangın paniğe sebep oldu. Çatıdan gelen dumanları gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binayı hemen tahliye ettiler. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Büyük bir paniğin yaşandığı yangında kimse zarar görmezken evde maddi hasar meydana geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarYangın
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