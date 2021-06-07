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Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde kaçak hafriyat döken kamyonlar kameralara yakalandı

Avcılar ve Başakşehir'deki boş alanlar kaçak hafriyat dökümü sebebiyle inşaat atıkları ile doldu

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:48
Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde kaçak hafriyat döken kamyonlar kameralara yakalandı
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İstanbul'da Avcılar ile Başakşehir ilçelerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre kaçak hafriyat kamyonlarının boş alanlara hafriyat dökmesiyle boş alanlar döküm alanı haline geldi.

Tahtakale ve Bahçeşehir mahallelerinde yapılan inşaatlardan çıkan  atıklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçak olarak boş alanlara dökülüyor. Bu sorumsuzluk sayesinde bölgede bir çok alan inşaat atığı çöplüğüne dönüşmek üzere.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Çevreye atılan atıklar içerisinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, bölgede yaşayan vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından şikâyet ediyor. Sürekli Belediyeye şikâyette bulunduklarını söyleyen mahalleriler çare bekliyor. Günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak olarak bölgeye hafriyat döküp ortadan kaybolduğu iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sorumsuz kamyon şoförlerinin mahalleyi inşaat atıklarıyla doldurduğu o dakikalar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çekilen görüntülerde, sürücülerin kaçak olarak etrafa hafriyat döküp hızlıca bölgeden uzaklaştığı görülüyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 12:48
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarBaşakşehirDöküm Sahası
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