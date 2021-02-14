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Ava giden genç hayatından oldu

Mersin Erdemli'de bugün arkadaşlarıyla birlikte ava giden 29 yaşındaki Cemil Ünlü arkadaşlarından çıkan kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

14 Şubat 2021 Pazar 00:15
Ava giden genç hayatından oldu
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Kahrenden olay bugün sabah saatlerinde Mersin Erdemli'de yaşandı.

İlçede yaşayan 29 yaşındaki Cemil Ünlü arkadaşlarıyla birlikte bugün ava gitti. Arkadaş grubu sürek avındayken önlerine yaban domuzu çıktı. Domuzu gören avdaki grup ateş etti.

29 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Avcıların birisinin tüfeğinden çıkan saçmalar ava katılan Cemil Ünlü'ye isabet etti. Saçmaların isabet ettiği genç ağır yaralandı. Ünlü hemen arkadaşları tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen genç hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri ava katılan 8 kişiyi göz altına aldı. Kriminal rapordan sonra kurşunun kimin tüfeğinden çıktığının netleşmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:15
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Anahtar Kelimeler:
MersinAvAvcı
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