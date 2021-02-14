Ava giden genç hayatından oldu

Kahrenden olay bugün sabah saatlerinde Mersin Erdemli'de yaşandı.

29 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İlçede yaşayan 29 yaşındaki Cemil Ünlü arkadaşlarıyla birlikte bugüna gitti. Arkadaş grubu sürek avındayken önlerine yaban domuzu çıktı. Domuzu gören avdaki grup ateş etti.

Avcıların birisinin tüfeğinden çıkan saçmalar ava katılan Cemil Ünlü'ye isabet etti. Saçmaların isabet ettiği genç ağır yaralandı. Ünlü hemen arkadaşları tarafından devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen genç hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri ava katılan 8 kişiyi göz altına aldı. Kriminal rapordan sonra kurşunun kimin tüfeğinden çıktığının netleşmesi bekleniyor.