Av sezonu ne zaman bitecek? Deniz balık avı sezonu ne zaman bitiyor?

Suda yaşamını sürdüren canlıların üreme zamanlarının gelmesi ile beraber denizlerde başlayan av yasağının 2020 – 2021 sezonu adına planlanmış olan tarihi netleşti.

2021 av sezonu ne zaman sona eriyor?

Türkiye denizlerinde 2020 – 2021 yılı av sezonu 15 Nisan tarihi itibari ile kapanacak.

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik alanda yararlanmak, deniz ile iç sulardaki su ürünlerinin kalite ile stoklarının korunması amacı ile denizlerde ve iç sularda ticari amaç ile su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/1 numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasakların 15 Nisan tarihi itibari ile başlayacağı bilinmekte.

Balık avı ne zaman bitecek?

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Denizlerimizde ve iç sularımızda su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Karadeniz’de 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri aralığında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık Karadeniz’de 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri aralığında trol ağları ile su ürünleri avcılığı da yasaklanmıştır.”

“Alamana (voli) ağları ile 15 Nisan - 15 Mayısıs tarihleri aralığında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında algana ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir” ifadelerini kullandı.

Denizlerde av yasağı tarihleri

Gene tüm karasularında 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri aralığında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığının yasak olduğunun da altını çizen Sağlam, “Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm'den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. Bütün karasularımızda 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri aralığında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Fakat 15 - 31 Ağustos tarihleri aralığında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasak olup denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Yine bu ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması da yasaktır” dedi.

Sağlam açıklamasına, “İdeal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerekmektedir” sözleri ile son verdi.