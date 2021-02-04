Atv haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

hattı kullanan haber yayını 2021 yılı içinde devam etmektedir. İstek, şikâyet ve ihbar durumlarında’e ulaşmak için belirtilen telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Kaliteli haberlerin gönderilmesi durumunda televizyon ekranlarında yayınlanma durumu olan haberler için istek ve şikayetler için ATV Haber de vatandaşlarla iç içe olup ihbar hattı kurmuştur.

ATV Haber Whatsapp İhbar Hattı Telefon Numarası

+905051658888