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Atv haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

ATV HABER WhatsApp İhbar Hattı telefon numarasına ulaşmak için aşağıda belirtilen telefon numarasını arayarak gerekli istek, şikâyet veya ihbar için telefon numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 11:24
Atv haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
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WhatsApp ihbar hattı kullanan haber yayını 2021 yılı içinde devam etmektedir. İstek, şikâyet ve ihbar durumlarında ATV Haber’e ulaşmak için belirtilen telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz.  Kaliteli haberlerin gönderilmesi durumunda televizyon ekranlarında yayınlanma durumu olan haberler için istek ve şikayetler için ATV Haber de vatandaşlarla iç içe olup ihbar hattı kurmuştur.

ATV Haber Whatsapp İhbar Hattı Telefon Numarası

+905051658888



Son Güncelleme: 04.02.2021 11:24
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Anahtar Kelimeler:
Atv HaberWhatsapp Ihbar
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