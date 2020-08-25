Att maaşları ne kadar? Att iş tanımı ve çalışma şartları

Sağlık sistemleri gelişiyor. Bu gelişmelere bağlı olarak sağlık personeline olan ihtiyaç da artmaktadır. Bundan dolayı acil tıp teknisyenliği mesleğine olan rağbet artmıştır. Vatandaşlarımız 2020 acil tıp teknisyenliği maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Türkiye, sağlık bilimleri konusunda adından sıkça söz ettirmeye devam ederken sağlık alanında personel ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde sağlık alanında en çok popüler olan meslekler arasında acil tıp teknisyenliği geliyor. Vatandaşlarımız 2020 acil tıp teknisyenliği maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Acil Tıp Teknisyenliği Nedir?

Sağlık personeli olarak çalışan acil tıp teknisyenlerinin görevleri arasında acil durum çağrılarına cevap vermek, acil durumlarda tıbbi müdahale yapmak ve hasta kişileri hastanelere sevk etmek bulunuyor. Genel olarak acil tıp teknisyenlerinin görevlerini şu şekilde aktarabiliriz;

Doktorların eğitimleri sırasında doktorları detaylı bir şekilde izlemek ve onların talimatlarına uymak,

Kullanılacak ilaçları oral yollardan uygulamak veya damar üzerinden vermek,

Hastaların naklinin kolay olması için stabil ortam hazırlamak,

Hastaların sağlıklı bir şekilde taşınması için ambulans içerisinde gerekli olan önlemleri ve emniyeti almak,

Acil bir doğum sırasında doğumun gerçekleşmesine destek olmak,

Acil bir kazada yarayı kapatmak ve kanı durdurmak için gerekli müdahaleleri yapmak,

Acil durumlarda oksijen desteğinde bulunmak,

Hasta kişilerin hastanelere acil bir şekilde aktarılmasını sağlamak,

Hasta nakledilirken yapılan işlemleri rapor altında tutmak ve bu raporları tedavinin sürdürüleceği birimlere göndermek.

Acil Tıp Teknisyenliği Çalışma Şartları

Acil Tıp Teknisyenliği Çalışma Saatleri Nasıl?

Acil tıp teknisyenliği alanında çalışmak istiyorsanız sağlık meslek liselerindeki ilgili bölümlerde okumak ve mezun olmak gereklidir. Kamuda çalışmak istiyorsanız KPSS sınavına girmeniz gerekmektedir.

Acil tıp teknisyenleri hastanelerin acil birimlerinde çalıştıkları için belli bir mesai saatleri maalesef yoktur. Bu alanda çalışan kişiler 7/24 hizmet vermek zorundadırlar. Bu yüzden vardiya sistemi mevcuttur. Gün içerisinde 3 vardiya sistemi vardır. Buna göre vardiya saatleri 08:00 ile 16:00 saatleri arası, 16:00 ile 24:00 saatleri arası ve 24:00 ile 08:00 saatleri arasındadır.

Acil Tıp Teknisyenliği Maaşları Ne Kadar?

Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında acil tıp teknisyenlerinin maaşları gelmektedir. Özel sektör ile devlet arasında aldıkları maaşlarda değişiklik görülen acil tıp teknisyenlerinin maaşları 657 sayılı kanun kapsamında belli olmaktadır. Özel sektörde ise tecrübeye dayalı bir maaş sistemi vardır.

Acil Tıp Teknisyenliği Kamu Maaşları Ne Kadar?

Acil tıp teknisyenliği alanında çalışanların devletteki maaşlarını etkileyen bazı durumlar vardır. Çalışanın evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı, kademesine ve derecesine göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılı acil tıp teknisyenliği maaşları 4.424 TL olarak belirlenmiştir. Döner sermaye ile birlikte devlette en düşük maaş 6.000 TL kadar olmaktadır.

Acil Tıp Teknisyenliği Özel Sektör Maaşları Ne Kadar?

Özel hastaneler acil tıp teknisyeni istihdam etmeden önce tecrübeye ve deneyime bakmaktadır. Bu yüzden yeni mezun bir kişiyle tecrübeli kişi arasında fark vardır. Özel sektörde yeni mezun olan acil tıp teknisyenlerinin maaşları 3.500 TL ile 4.000 TL arasında değişmektedir. Tecrübeli olanlara başlangıç maaşı olarak 4.500 TL ile 5.000 TL para ödenmektedir.