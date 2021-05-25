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ATO Başkanı Gürsel Baran Etimesgut'u ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Etimesgut ilçesini ziyaret etti. Baran, Etimesgut’a güzel eserler kazandırıldığını söyledi.

25 Mayıs 2021 Salı 22:18
ATO Başkanı Gürsel Baran Etimesgut'u ziyaret etti
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara kent konseyi başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Etimesgut kent Konseyi’ni ziyaret etti. Baran ziyaret esnasında birçok açıklamalarda bulundu. Baran, ülkemizdeki tesislere önek olabilecek tesisleri Etimesgut ilçesine kazandırıldığını, gerçekten çok zor işlerin yapıldığını ve başarılı bir şekilde uygulandığını, bu eserleri gördükten sonra çok duygulandığını ifade etti.

Bu tesislerin ülkemizdeki vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza çok önemli hizmetlerde bulunacağını ifade etti. Baran, engelsiz yaşam için engelli vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklarını, en büyük hizmetleri yapmak için kolları sıvadıklarını ve ülkemizdeki insanların her şeyin en iyisini hak ettiğini söyleyerek bölgedeki ziyaretlerini tamamladı ve bölgeye eser kazandıran insanlara teker teker teşekkür etti.


Son Güncelleme: 25.05.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
Gürsel BaranEtimesgut
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