ATO Başkanı Gürsel Baran Etimesgut'u ziyaret etti

Bu tesislerin ülkemizdeki vatandaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza çok önemli hizmetlerde bulunacağını ifade etti. Baran, engelsiz yaşam için engelli vatandaşlarımıza her türlü imkanı sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklarını, en büyük hizmetleri yapmak için kolları sıvadıklarını ve ülkemizdeki insanların her şeyin en iyisini hak ettiğini söyleyerek bölgedeki ziyaretlerini tamamladı ve bölgeye eser kazandıran insanlara teker teker teşekkür etti.
Son Güncelleme: 25.05.2021 22:18