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ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Üzücü olay Antalya Manavgat ilçesinde yaşandı. 62 yaşındaki Kadir Ak isimli vatandaş sıra beklediği ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi.

29 Ocak 2021 Cuma 16:43
ATM'den para çektikten sonra kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
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Üzücü olay dün öğlen saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi.

62 yaşındaki Kadir AK isimli vatandaş para çekmek içn ATM'lerin olduğu bölgeye geldi. Bir süre sıra bekleyen yaşlı adam parasını ATM'den çektiken kısa bir süre sonra aniden fenalaştı ve olduğu yere yığıldı.

Kadir AK'in düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Kadir Ak'ın kalp atışını hissedemedi ve hemen kalp masajına başladı ve yaşlı adam hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Kadir Ak'ın çektiği ve düşerken çevreye dağılan paraları ise vatandaşlar tarafından toplanarak, el çantasına konulup, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye ulaştırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kadir AK doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrasın Ak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

ATM'ler bölgesinde yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKalp Krizi
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