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Atlas Sineması ne zaman hizmete açılacak? Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Atlas Sineması'nın iki yıl aradan sonra yeniden açılacağı açıklaması üzerine vatandaşlar Atlas Sineması'nın nerede bulunduğunu araştırmaktadır. Atlas Sineması İstanbul'da yer alan tarihi bir sinemadır.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:28
Atlas Sineması ne zaman hizmete açılacak? Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?
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İki yıldır restorasyon çalışmaları nedeni ile açık olmayan Atlas Sineması’nın yakın zamanda hizmete devam edeceği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu. Ersoy, Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’nin 26 Şubat 2021 tarihinde restore çalışmalarının sona ermesi ile açılacağını duyurdu.

Atlas Sineması nerede?

Atlas Sineması, İstanbul şehrinde Beyoğlu’nda yer alan Atlas Pasajında bulunmaktadır. 1948 yılından bu yana hizmet vermekte olan Atlas Sineması’yla beraber İstanbul Sinema Müzesi de iki yıllık restore çalışmalarının ardından hizmete açılacaktır. Sinemada 7+1 ses sistemi ve 4K projeksiyon gibi özellikler yer alırken müzede ise geçmişten bu güne önemli sinema eserlerinin bilgilerinin yer aldığı ve filmlerin afişlerinin yer aldığı sinema tarihi için önemli bir müze olarak ziyaretçilere açılacaktır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:28
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AtlasSineması
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