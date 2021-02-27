Atlas Sineması ne zaman hizmete açılacak? Atlas Sineması nerede, hangi şehirde?

Atlas Sineması nerede?
Atlas Sineması, İstanbul şehrinde Beyoğlu’nda yer alan Atlas Pasajında bulunmaktadır. 1948 yılından bu yana hizmet vermekte olan Atlas Sineması’yla beraber İstanbul Sinema Müzesi de iki yıllık restore çalışmalarının ardından hizmete açılacaktır. Sinemada 7+1 ses sistemi ve 4K projeksiyon gibi özellikler yer alırken müzede ise geçmişten bu güne önemli sinema eserlerinin bilgilerinin yer aldığı ve filmlerin afişlerinin yer aldığı sinema tarihi için önemli bir müze olarak ziyaretçilere açılacaktır.
Son Güncelleme: 27.02.2021 00:28