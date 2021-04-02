Ateşe verip kaçtılar

Bursa’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Sinanbey Mahallesi Suadiye Sokakta bulunan terkedilmiş metruk bir binada yangın başladı. Sokakta yaşayanların uyuşturucu bağımlılarının mekânı haline gelen terk edilmiş binada çıkan yangını gören çevre sakinleri olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdiler. Mahalle sakinlerini canından bezdiren binaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine intikal ederken alev topuna dönen binaya müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldılar.

Yangın dolayısı ile tamamen kullanılmaz hale gelen binanın neden yandığı araştırılıyor.Yangının bilerek mi yoksa kaza ile mi ateşe verildiği yapılan incelemeler sonrasında belirlenecek.

