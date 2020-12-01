Ateizm anlamı nedir? Ateist kimlere denir? Ateistlik ile ilgili sorular

Ateist, ateizm düşüncesini savunan kişilere denmektedir. Ateistler, tüm dinlere karşı inancı olmayan kişilerdir ve metafizik, ruhsal varlıklar ve içinde dini barındıran herhangi bir inanca inanmazlar.

Ateizm nedir?

Ateimz, Tanrı ve inançların reddedilmesidir. Ateizm, gerçekliğin din ile açıklanmasına karşıdır. Metafizik inançları ve bütün dinleri reddeden Ateizm; yalnızca dini değil, bütün metafizik kavramlarına karşıdır.

Ateist ne demektir?

Ateizm, tanrının varlığını reddetmek anlamına gelmez, yaratıcı olmadığına inanmak olarak bilinmektedir. Ateizm bir inanç değildir, bir felsefi görüştür.

Ateistler, halk arasında ‘’tanrıtanımaz’’ olarak tanımlanmaya karşı çıkmaktadır. Çünkü ‘’tanrıtanımaz’’ olabilmek için tanrının varlığını kabul etmek gerekmektedir. Ateistlere göre tanrı veya ruhsal varlığın olması mümkün olmamaktadır.

Ateizm hakkında sorular

Şeytan, melek, cin, Tanrı ve nazar gibi şeyleri göstermek mümkün olmadığına göre hiçbiri yoktur. Cennet ve Cehennem de öyledir. Gidip gelen mi vardır?

Yanıt: Bir şeyin yokluğu ispat edilmediği müddetçe, o şeye inanmamak bilimse değildir. Ateistlerin ise bu noktada ‘’Görmediğimiz için yok da, var da diyemeyiz’’ demesi gerektiği savunuluyor. Gözle görülemeyen şeylerin olmadığını söylemek, akla değil, his uzuvlarına tabii olmak anlamına gelmektedir. Nazar, gözle görülmez ancak tesir eden şeyler gibi neticesinden anlaşılmaktadır. Akıl göze deil, göz akla bağlıdır ve göz her şeyi göremez.