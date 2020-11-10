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Ateistlik nedir? Ateistler neye inanır?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlayan Ateizm merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Ateizm nedir? Ateistler neye inanır? sorularını araştırmaktadır.

10 Kasım 2020 Salı 03:28
Ateistlik nedir? Ateistler neye inanır?
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Son zamanlarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlayan Ateizm merak edilmeye devam ediyor. Ateizm diğer adı ile tanrıtanımazlık dünyada bulunan tüm dinlerin, inançların, ruhsal varlıkların ve dini kitapların reddedilmesi ve inanılmadığı durumları kapsar.


Ateistlikte olan kişiler ilk zamanlarda farklı bir düşünceyi benimser. Benimsedikleri fikirleri din ile kıyaslayan kişiler dinin mantık ve gerçekçi olmadığını düşünmeye başlayarak dinden ve dini her şeyden kopmaya başlar.

Ateizm asıl olarak dini ve dini tüm olguları reddetme durumu değildir. Ateizm dinin varlığını bilse de metafizik olaylarını ve dini olayların akılla bağlantılı olmadığını düşünerek bunlara inanmaz.

Ateizmin temelinde akıl ve mantık olmaktadır. Aklı dayanak olarak kabul ettikleri için dini kabul etmek yerine aklı kabul ederler. Açıklanamayan konular olduğunda ağırlıklı olarak ‘Bilim çözecektir’ cümlelerini kullanan ateistler dine inanmak yerine bilime inanmayı tercih ederler.



Son Güncelleme: 10.11.2020 03:28
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AteizmNedir
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