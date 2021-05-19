İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?

Atatürk, Türkiye'nin en büyük lideridir. Gösterdiği başarılar ve zaferlerle ülkesini düşman işgalinden kurtarmıştır. Atatürk'ün ilk nüfus kayıtları merak edilmektedir. Atatürk ne zaman doğdu? Bu haberimizde Atatürk'ün ilk nüfus kayıtlarıyla ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Atatürk'ün doğum tarihi...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:56
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Takip Et:

Atatürk’ün ilk nüfus kayıtları merak edilmektedir. Atatürk’ün ilk nüfus kayıtları 18 Ekim 1922 tarihinde düzenlendi.

Anıtkabir’in eski müze komutanı olan Yard.Doç.Dr.Ali Güler bu belgeleri ortaya çıkarmıştır. İlk nüfus kayıtlarına göre Atatürk’ün Ankara nüfusuna kayıtlı olduğu ve Hacıbayramıveli Mahallesi 161/1 numarada oturduğu bildirilmektedir. Atatürk'ün nüfus kayıtları halen muhafaza edilmektedir. 

Mustafa Kemal’in bugün kadar bilinen ayrıntılı nüfus belgesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vatandaşları için düzenlenen nüfus cüzdanıdır.


Son Güncelleme: 19.05.2021 12:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AtatürkAtatürk Ne Zaman DoğduAtatürk Doğum Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?
Plajlar açık mı, kapalı mı? Plajlarda denize girmek yasaklandı mı, ne zaman açılacak?
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak?

Popüler Haberler

Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Kaybedenler sinema filmi ne zaman çıkacak?
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mayıs 2021
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mayıs 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Mayıs 2021 Çarşamba
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Galip kimdir? Celil Nalçakan hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini kim canlandırıyor? Aytek Şayan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir? Evrim Akın nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Mayıs 2021
Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım
SGK'dan toplu para iadesi şartları neler? Kimler SGK prim iadesi hakkından yararlanabilir?
Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.