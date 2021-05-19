Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?

Atatürk’ün ilk nüfus kayıtları merak edilmektedir. Atatürk’ün ilk nüfus kayıtları 18 Ekim 1922 tarihinde düzenlendi.

Anıtkabir’in eski müze komutanı olan Yard.Doç.Dr.Ali Güler bu belgeleri ortaya çıkarmıştır. İlk nüfus kayıtlarına göre Atatürk’ün Ankara nüfusuna kayıtlı olduğu ve Hacıbayramıveli Mahallesi 161/1 numarada oturduğu bildirilmektedir. Atatürk'ün nüfus kayıtları halen muhafaza edilmektedir.

Mustafa Kemal’in bugün kadar bilinen ayrıntılı nüfus belgesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vatandaşları için düzenlenen nüfus cüzdanıdır.