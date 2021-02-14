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Atasun Optik'ten sevgililer günü kampanyası!

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken birçok marka da indirime girmeye başladı. İndirime giren markalardan biri de Atasun Optik oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 23:54
Atasun Optik'ten sevgililer günü kampanyası!
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2021 yılı sevgililer gününe özel olarak indirim kampanyasını başlatan Atasun Optik, bütün güneş gözlüklerinde %60’lık indirim fırsatı sundu.

Size yakışacak, kaliteli, rahat ve bütçenize uyan güneş gözlüğü almak istiyorsanız, mağazaları dolaşmanız gerekmiyor! Aklınızda olan tüm markaların birbirinden şık modelli gözlükleri, bütçenize uyan fiyatlar ile Atasun mağazalarında.

Kampanya, fırsat ile Outlet reyonları hariç bütün güneş gözlüklerinde geçerli.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
AtasunOptikSevgililerGünü
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