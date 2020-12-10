Ataşehir'de pitbull dehşet saçtı

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir bayan yanında bulunan biri pitbull cinsi 2 köpeği ile sokakta gezintiye çıktı. Köpekleri sokakta gezdirdiği anda köpekler yaya kaldırımında bulunan ve yavrularını koruyan bir kediye aniden saldırdı. Dehşete düşüren o anlar ise çevre güvenlik kameraları ile kaydedildi. Köpeklerin saldırmasıyla genç kız kediyi köpeklerden korumaya çalışarak çevreden yardım istedi .Ancak uzun uğraşlar sonucunda köpeklerden kurtarılan kedi öldü.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Dehşet veren olayda biri pitbull cinsi olan 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, köpeklerin kaldırımda bulunan kediyi görür görmez saldırdıkları genç kızın kediyi kurtarmak için uğraşları ve kedinin parçalanma anları çevre güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven ise birçok kedinin mahallede olduğunu ancak evde beslendiklerini bu kedinin yavruları için dışarı çıktığını bayanın 2 köpek olunca kediye saldıran köpekleri zapt edemediğini belirtti. Mahallede bir çok çocuğun oyun oynadığını onlara da zarar gelebileceğini söyleyerek üzüntüsünü belirtti.

