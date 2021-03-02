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Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! Fabrika işçisi son anda kurtuldu

Ataşehir'de faaliyette olan bir mobilya üretim fabrikasında nedeni henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çıkan yangında canını kurtarmak isteyen bir işçi duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak aşağıya inmeyi başardı.

02 Mart 2021 Salı 21:47
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! Fabrika işçisi son anda kurtuldu
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Ataşehir'de faaliyette olan bir mobilya üretim fabrikasında nedeni henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çıkan yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri intikal etti. Büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları hala devam ediyor.

Öğle saatlerinde  Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde bulunan 6 katlı olduğu öğrenilen bir mobilya fabrikasında çıkan yangının sebebi henüz öğrenilemedi. Çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri intikal ederken alevler  kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri de çevre güvenlik önlemi aldı. Bölgede sağlık ekipleri de olası durumlar için hazır bulundu.

Fabrika yangınından kendi kurtulan işçi

Mobilya fabrikasında çıkan yangında, canını kurtarmak isteyen bir işçi fabrikanın duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak aşağı inerek kurtuldu. Mahalle sakinleri de işçiye yardım etmek için seferber oldu. Çevre vatandaşlar aşağı inmeye çalışan işçiye merdiven uzatarak yardımcı oldu. Fabrikada çalışan işçi çıkan yangından kendi imkanları ile sağsağlım kurtuldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdiler.



Son Güncelleme: 02.03.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirFabrika Yangını
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