Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın! Fabrika işçisi son anda kurtuldu

Ataşehir'de faaliyette olan bir mobilya üretim fabrikasında nedeni henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çıkan yangına çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri intikal etti. Büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları hala devam ediyor.
Fabrika yangınından kendi kurtulan işçi
Mobilya fabrikasında çıkan yangında, canını kurtarmak isteyen bir işçi fabrikanın duvardan sarktıktan sonra tabelalara tutunarak aşağı inerek kurtuldu. Mahalle sakinleri de işçiye yardım etmek için seferber oldu. Çevre vatandaşlar aşağı inmeye çalışan işçiye merdiven uzatarak yardımcı oldu. Fabrikada çalışan işçi çıkan yangından kendi imkanları ile sağsağlım kurtuldu. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdiler.