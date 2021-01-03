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Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı

Koronavirüs hastalığı mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara rağmen İstanbul Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen bir iş yerine bakın yapan polis, içeride bulunan 12 kişiye yaklaşık 38 bin lira idari para cezası kesti.

03 Ocak 2021 Pazar 16:21
Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı
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Ülke genelin artan koronavirüs vaka sayıların karşısında getirilen kısıtlamalara rağmen ihlal haberleri gelmeye devam ediyor.

İstanbul Ataşehirde bir iş yerinda kumar oynandığı ihbarını alan ekipler gerekli takiplerden sonra kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir mahallede tespit edilen iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında içeri giren ekipler masalarda bir çok kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığını, sigara içtiklerini ve alkol kullandıklarını belirledi.

38 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İçeride bulunan toplam 12 kişiye aynı zamanda kumar oynarken suç üstü yakalandı.Ekipler yapılan aramalarda ele geçirilen oyun kartlarına ek koyarak, 12 kişiye kısıtlama ihlalinden yaklaşık 38 bin lira idari para cezası kesti.

Diğer yandan iş yerine gelen Zabıta ekipleride mekanı mühürleyerek kapattı.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKumarhaneBaskın
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