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Ataşehir'de kaza! 3 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de kısıtlamaya saatler kala 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

23 Mart 2021 Salı 23:17
Ataşehir'de kaza! 3 kişi yaralandı
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4 aracın birbirine girdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kısıtlamaya saatler kala İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre ismi henüz öğrenilemeyen bir araç sürücüsü yolda seyir halindeyke, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Alkollü olduğu idda edilen sürücünün neden olduğu kazada 4 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine  polis, kurtarma ve 112 sağlık personelleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler hasar gören araçların içinde bulunan toplam 3 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırıldı.

araçlar çekiciler yardımıyla çekildi

Öte yandan kazaya karışan ve kullanılmaz hale gelen araçlar olay yerine çağırılan çekiciler yardımıyla çekilde caddeye saçılan cam ve otomobil parçaları görevliler tarafından temizlendi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:17
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAtaşehir KazaTrafik Kazası
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