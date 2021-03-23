Ataşehir'de kaza! 3 kişi yaralandı

4 aracın birbirine girdiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kısıtlamaya saatler kala İstanbul Ataşehir'de yaşandı.
3 kişi yaralandı
Gelen son dakika haberine göre ismi henüz öğrenilemeyen bir araç sürücüsü yolda seyir halindeyke, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Alkollü olduğu idda edilen sürücünün neden olduğu kazada 4 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı.
araçlar çekiciler yardımıyla çekildi
Öte yandan kazaya karışan ve kullanılmaz hale gelen araçlar olay yerine çağırılan çekiciler yardımıyla çekilde caddeye saçılan cam ve otomobil parçaları görevliler tarafından temizlendi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 23.03.2021 23:17