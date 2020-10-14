Atasay altın çadırı nerede? Atasay Altın ve Pırlanta çadır günü adresi ve yol tarifi

Atasay altın çadırı nerede açılacak?
Atasay Altın Gün ve Çadır Günü, 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Atasay mağazalarında ve merkez çadırlarında son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle alımlarını bekleten ya da erteleyen ihtiyaç sahiplerine aynı anda beş gün sürecek. Harika fırsat. Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günü serisi ürünler kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Ürün yelpazesi, altına yatırım yapmak isteyenlerden düğün olmak üzere olan çiftlerden ve ailelerden, kendini mutlu etmek isteyenlere kadar herkesi kendine çekiyor. Evlenmeye hazır olanlara. Altının başlangıç fiyatı 469 TL olup, en uygun tektaş pırlanta yüzük 890 TL olarak fiyatlandırılıyor.
Son Güncelleme: 14.10.2020 15:37