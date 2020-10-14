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Atasay altın çadırı nerede? Atasay Altın ve Pırlanta çadır günü adresi ve yol tarifi

Atasay, 2020 yılının sonunda özel bir altın elmas çadır kampanyası başlatacak. Atasay çadırları 14-18 Ekim tarihleri ​​arasında açık olacak ve% 50'ye varan indirimler sunacak. Altın ve pırlanta ürünlerine uygulanan indirimlerden iş gücü yoğunluğu yüksek ürünlerde uygun fiyatlar sunulacak. Cumhuriyet altını ve gram altınları, işlenmemiş bilezikler ve diğer ürünlerde indirim yapılmayacaktır

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:37
Atasay altın çadırı nerede? Atasay Altın ve Pırlanta çadır günü adresi ve yol tarifi
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Atasay altın çadırı nerede açılacak?


Altın ve Pırlanta Çadır Günü, Atasay merkez ve Yenibosna'daki 150 mağazadan başlayacak ve her yıl yüzlerce altın ve pırlanta ürün modeli% 50'ye varan indirimlerle satılacak. Türk kuyumculuk sektörünün lider markası Atasay, "ilk" ve tasarımıyla çadırlarında binlerce ürünü indirimli hatta uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya hazırlanıyor ve Yenibosna fabrikasının bahçesinde 150 mağaza açıyor. Geleneksel "Altın Çadır Günü" bu yıl on birinci kez düzenlenecek ve 14-15-16-17-18 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir.

Atasay Altın Gün ve Çadır Günü, 14-18 Ekim tarihleri ​​arasında tüm Atasay mağazalarında ve merkez çadırlarında son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle alımlarını bekleten ya da erteleyen ihtiyaç sahiplerine aynı anda beş gün sürecek. Harika fırsat. Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günü serisi ürünler kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Ürün yelpazesi, altına yatırım yapmak isteyenlerden düğün olmak üzere olan çiftlerden ve ailelerden, kendini mutlu etmek isteyenlere kadar herkesi kendine çekiyor. Evlenmeye hazır olanlara. Altının başlangıç ​​fiyatı 469 TL olup, en uygun tektaş pırlanta yüzük 890 TL olarak fiyatlandırılıyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:37
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AtasayAltınKampanya
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