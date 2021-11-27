ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları

ATA AÖF Telegram grupları
Acil Durum ve Afet Yönetimi Telegram grubu:@ataaofacildurum
Adalet Telegram grubu:@ataturkadalet / @ataaofadaletyardim
Bankacılık ve Sigortacılık Telegram grubu:@bankacilikvesigortacilikaof
Bilgi Yönetimi Telegram grubu:@emintastemirataaofbilgiyonetimi
Bilgisayar Programcılığı Telegram grubu:@bilgisayarataaof
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Telegram grubu:@buroyonetimiveasis / @buroyonetaof
Çağrı Merkezi Hizmetleri Telegram grubu:@ataunicagrimrkhz2020
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Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Telegram Grubu:@fotografcilikvekameramanlik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Telegram Grubu:@halkla_iliskilerr
İslami İlimler (İlahiyat) Telegram Grubu:@islami_ilimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Telegram Grubu:@ata_aof_isg
İşletme Yönetimi Telegram Grubu:@isletmeyonetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık Telegram Grubu:@ATAVETERINERYARDIMLASMA
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Özel Güvenlik ve Koruma Telegram Grubu:@ozelguv
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Reklamcılık Telegram Grubu:@ataturkaofakultesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Grubu:@saglikkurumlariisletme
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Sosyal Hizmetler Telegram Grubu:@ataaofsosyalhizmet
Spor Yönetimi Telegram Grubu:@ataaofsporyonetimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Telegram Grubu:@tibbisekreterata
Turizm ve Otel İşletmeciliği Telegram Grubu:@atauniturizm
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Telegram Grubu:@turizmveotelcilik
Yeni Medya ve Gazetecilik Telegram Grubu:@yenimedyavegazetecilik
Yerel Yönetimler Telegram Grubu: @AOF_Yerel_Yonetimler_2020
Son Güncelleme: 27.11.2021 21:25