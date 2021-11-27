ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları

ATA AÖF Telegram grupları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Telegram grubu:

Adalet Telegram grubu:

Bankacılık ve Sigortacılık Telegram grubu:

Bilgi Yönetimi Telegram grubu:

Bilgisayar Programcılığı Telegram grubu:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Telegram grubu:

Çağrı Merkezi Hizmetleri Telegram grubu:

Çocuk Gelişimi Telegram grubu:

Dış Ticaret Telegram Grubu:

Emlak Yönetimi Telegram Grubu:

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Telegram Grubu:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Telegram Grubu:

İslami İlimler (İlahiyat) Telegram Grubu:

İş Sağlığı ve Güvenliği Telegram Grubu:

İşletme Yönetimi Telegram Grubu:

Laborant ve Veteriner Sağlık Telegram Grubu:

Lojistik Telegram Grubu:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Telegram Grubu:

Özel Güvenlik ve Koruma Telegram Grubu:

Radyo ve Televizyon Programcılığı Telegram Grubu:

Reklamcılık Telegram Grubu:

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Grubu:

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Telegram Grubu:

Sosyal Hizmetler Telegram Grubu:

Spor Yönetimi Telegram Grubu:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Telegram Grubu:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Telegram Grubu:

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Telegram Grubu:

Yeni Medya ve Gazetecilik Telegram Grubu:

Yerel Yönetimler Telegram Grubu

Uzaktan eğitim modeliyle lisans eğitimi veren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021 yılında kayıt almaya devam ediyor. Teknoloji ile birlikte üniversiteli gençler artık telegram grupları üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor ve ders çalışıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Telegram gruplarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.@ataaofacildurum@ataturkadalet / @ataaofadaletyardim@bankacilikvesigortacilikaof@emintastemirataaofbilgiyonetimi@bilgisayarataaof@buroyonetimiveasis / @buroyonetaof@ataunicagrimrkhz2020@ataaofcocuk@DisTicaretAnadolu@ataaofemlak1Sinif / @ataaofemlak2Sinif@fotografcilikvekameramanlik@halkla_iliskilerr@islami_ilimler@ata_aof_isg@isletmeyonetimi@ATAVETERINERYARDIMLASMA@lojistik1 / @lojsohbet@ozelguv@Ataradyovetelevizyon@ataturkaofakultesi@saglikkurumlariisletme@ataaofsivilhavacilikulastirma@ataaofsosyalhizmet@ataaofsporyonetimi@tibbisekreterata@atauniturizm@turizmveotelcilik@yenimedyavegazetecilik: @AOF_Yerel_Yonetimler_2020