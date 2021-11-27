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ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin internette aradığı 2021 ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantılarını haberimizde bulabilirsiniz.

27 Kasım 2021 Cumartesi 21:25
ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları
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Uzaktan eğitim modeliyle lisans eğitimi veren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021 yılında kayıt almaya devam ediyor. Teknoloji ile birlikte üniversiteli gençler artık telegram grupları üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor ve ders çalışıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Telegram gruplarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF Telegram grupları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Telegram grubu:

@ataaofacildurum

Adalet Telegram grubu:

@ataturkadalet / @ataaofadaletyardim

Bankacılık ve Sigortacılık Telegram grubu:

@bankacilikvesigortacilikaof

Bilgi Yönetimi Telegram grubu:

@emintastemirataaofbilgiyonetimi

Bilgisayar Programcılığı Telegram grubu:

@bilgisayarataaof

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Telegram grubu:

@buroyonetimiveasis / @buroyonetaof

Çağrı Merkezi Hizmetleri Telegram grubu:

@ataunicagrimrkhz2020

Çocuk Gelişimi Telegram grubu:

@ataaofcocuk

Dış Ticaret Telegram Grubu:

@DisTicaretAnadolu

Emlak Yönetimi Telegram Grubu:

@ataaofemlak1Sinif / @ataaofemlak2Sinif

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Telegram Grubu:

@fotografcilikvekameramanlik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Telegram Grubu:

@halkla_iliskilerr

İslami İlimler (İlahiyat) Telegram Grubu:

@islami_ilimler

İş Sağlığı ve Güvenliği Telegram Grubu:

@ata_aof_isg

İşletme Yönetimi Telegram Grubu:

@isletmeyonetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık Telegram Grubu:

@ATAVETERINERYARDIMLASMA

Lojistik Telegram Grubu:

@lojistik1 / @lojsohbet

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Telegram Grubu:

-

Özel Güvenlik ve Koruma Telegram Grubu:

@ozelguv

Radyo ve Televizyon Programcılığı Telegram Grubu:

@Ataradyovetelevizyon

Reklamcılık Telegram Grubu:

@ataturkaofakultesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Grubu:

@saglikkurumlariisletme

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Telegram Grubu:

@ataaofsivilhavacilikulastirma

Sosyal Hizmetler Telegram Grubu:

@ataaofsosyalhizmet

Spor Yönetimi Telegram Grubu:

@ataaofsporyonetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Telegram Grubu:

@tibbisekreterata

Turizm ve Otel İşletmeciliği Telegram Grubu:

@atauniturizm

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Telegram Grubu:

@turizmveotelcilik

Yeni Medya ve Gazetecilik Telegram Grubu:

@yenimedyavegazetecilik

Yerel Yönetimler Telegram Grubu

: @AOF_Yerel_Yonetimler_2020

Son Güncelleme: 27.11.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Ata Aöf TelegramAöf Telegram
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