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Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayı aşure günü yapılacak ibadetler

Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak bilinir. Muharrem ayı aşure günü yapılacaklar ibadetler sünnettir. Müslümanlar Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir sorusunu araştırıyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:03
Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir? Muharrem ayı aşure günü yapılacak ibadetler
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Muharrem ayının 10. Gününe denk gelen Aşure günü her sene Müslümanlarca kutlanır. Bu ayda maddi yardımlar yapılır ve ibadet edilir. Müslümanlar aşure günü hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor.

Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Bugünde oruç tutmak sünnettir.

Sıla-i rahim yapılmalıdır.


Selam verilmelidir.

Sadaka verilmelidir. Yardıma muhtaç insanlara yardım yapılmalıdır.

Aşure namazı nasıl kılır?

Aşure günü kılınan namazın her rekatında 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.



Son Güncelleme: 29.08.2020 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Muharrem AyıAşure Günü
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