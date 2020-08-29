Aşure günü ne zaman oruç tutulur?

Ülkemizde geleneksel olarak her yıl yapılan aşure tatlısı için bu yıl 29 Ağustos günü bekleniyor. Muharrem ayının 10. günü yapılan aşure tatlısı her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Bu yıl yapılması beklenen aşure tatlısının tarihisi ise 29 Ağustos’tur.

Aşure günü nedir?

Aşurenin yapıldığı gün dini açıdan büyük önem taşımaktadır. Hicri takvime göre belirlenen aşure günü, Muharrem ayının 10. Gününe denk gelir. Bu gün aşr kökünden gelmektedir. İslamiyete göre Hz. Nuh bu gün Cudi Dağı’nda oturmuştur. Müslümanların bu gün kurtulduğu anlatılır. Ayrıca Hz. Musa ile kavmi Firavun tarafından uğradığı zalimlikten bu gün kurtulmuştur. Hz. İsa ve Hz. Musa peygamberlerinin bu günde dünyaya geldikleri anlatılır.

Aşure gününde oruç tutulur mu?

Hz. Musa ve kavmi rivayete göre Firavun’un azabından aşure günü kurtulmuştur. Bu nedenle Yahudi toplumu bugünü oruç tutarak geçirmektedir. Müslüman aleminde ise Ramazan orucu gelmeden önce Hz. Muhammed peygamberin aşure orucu tuttuğu söylenir.

Ramazan orucunun Müslümanlığa gelmesi ile birlikte rivayete göre Hz. Muhammed bugün hakkında dileyen oruç tutsun dileyen tutmasın, bu gün Allah’ın bir günüdür dediği söylenmektedir. Bu oruç farz değildir. Ancak bu orucu tutmak isteyen kişiler tutabilmektedir. Hz. Muhammed peygamber bu orucu zaman zaman tutmuştur.

Yahudi dünyasının dışında bu orucu tutacak kişiler için Hz. Muhammed peygamber insanlara 9, 10 ve 11. günlerde oruç tutulması gerektiğini söylemiştir.