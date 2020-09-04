Aşure günü ne zaman, hangi gün? 2020 Aşure günü bugün mü, yarın mı? Aşure günü anlamı nedir?

20 Ağustos tarihinde Hicri yılbaşı başladı ve Muharrem ayının içerisine girildi. Hicri takvimin 10. Muharrem olarak bilinmekte olan Aşure gününde evlerde aşureler pişer ve komşularla birlikte yenir.
Aşure günü ne zaman?
Aşure günü ne anlama gelir?
Aşure, Arapça’dan on anlamına gelen ‘’aşara’’ kelimesinden türemektedir. Sami dilleri arasında ortak kelime olduğu düşünülen Aşure günü, Musevilik’te Büyük Keferat Günü için kullanılmaktadır. Hz. Hüseyin ile birlikte olan 72 kişi Muharrem ayının 10. Gününde Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiş ve bugün pek çok yeni gelişme de yaşanmıştır.
Hz. Adem’in işlediği günah sonrası tevbesinin onaylanması, İdris’in diri olarak göğe yükselmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçerek İsrailoğulları’nı firavundan kurtarmasıdır.