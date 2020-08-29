Aşure günü mesajları! WhatsApp resimli ve kısa uzun aşure günü tebrik mesajları

20 Ağustos günü başlayan Muharrem ayında kutlanmakta olan Aşure Günü mesajlar eşliğinde alınacaktır. Sevdikleriniz ya da akrabalarınız için güzel ve anlamlı Aşure günü resimli mesajlarını sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Aşure günü nedir?

Aşure günü Hicri Takvim’de Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Aşr kökünden geldiği bilinen Aşure Günü’nde Hz. Nuh gemisinin Cudi dağına oturarak müminlerin kurtulduğu bilinmektedir. Aşure gününde Firavun zulmünden kurtulan Hz. İsa ile Hz. Musa’nın da bugünde doğması bu gün olan önemli olaylardan bazılarıdır.

Birlik ve beraberlik açısından büyük bir öneme sahip Aşure Günü İslam alemi bakımından da birçok önemli olayın gerçekleştiği gündür. Hüseyin bin Ali ile birlikte 72 kişi Muharrem Ayı’nın 10. gününde Kerbela’da Yezid ordusu tarafından katledilmiştir. Öte yandan Aşure günü yaşandığı riayet edilen bazı olaylar ise; duaların önemli bir bölümünün Aşure günü kabul edildiği, Hazret-i Adem’i tevbesinin kabul edilmesi, Hazret-i Yunus’un balığın kanından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmamasıdır.

Aşure günü mesajları

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

”Aşurede içe atılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.”

Aşure paylaşmaktır. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure günü tüm İslam Alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Gününüz mübarek olsun.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ve orucunuz kabul olsun.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.