Astor Piazzolla kimdir, mesleği ne? Astor Piazzolla hayatı ve biyografisi

Google Arama Motor ekranına, önemli günlere dair, tarihi olayları içeren, sanatçıları da anmak amaçlı belirli zamanlarda ya doğum günlerinde, vefat ettiklerinde, tarihte gerçekleşmiş 23 Nisan gibi günlerde onları simgeleyen çizimler ya da fotoğraflarla arama motorunun başına başlık yapıyor. Buna Doodle deniyor.

Astor Piazzolla, Arjantin 1921'de dünyaya gelmiştir. 1937'ye kadar ABD'de yaşadı annesi terzi ve babası berberdi. Semtinden arkadaşlarıyla boks üzerine birlikte yaşamak gibi bir durumu olacaktı; fakat o müziği seçerek hayatının dönüş noktası haline getirdi. Müzik kulağı çok iyiydi öyleki 10 yaşlarındayken, tango orkestralarının aranan yüzü oldu. 1934 tangonun kralı Carlos Gardel ile birlikte müzik yapmaya başladı. Kendine has tarzıyla her zaman kendi yolundan giden Astor, özgünlüğünü hiçbir zaman yitirmedi.

54'e gelindiğinde eğitim amaçlı Paris'e gitti ve birçok ünlü isimle orada tanıştı. Birkaç yıl sonra tangoyu bilinenin dışına çıkarmak için Arjantin topraklarına geri dönerek bir grup kurdu. Yaptığı müzik ve yeni tarzı herkes tarafından kısa zamanda benimsendi. 200'den fazla parçası bulunmak ile birlikte, Buenos Aires Üniversitesi'nde müziğle konser veren ilk sanatçı oldu. Ünlenmesiyle birlikte dizi, film, tiyarto gibi birçok alandan kendilerine müzik yapmasını isteyenler oldu. Onlar üzerine çalıştı ve daha da duyuldu. Artık tamamiyle sanatçıydı. Paris'ten çalıgıcı toplulukları,ler, orkestralar onunla birlikte çalışma şerefine nail oldu. 100'den fazla kaydı bulunmaktadır. Dünyanın en ünlü orkestra ve senfoni orkestraları onun beslerini yorumlamıştır, üzerinde çalışmıştır.

Astor Piazzolla, 1992'de Buenos Aires'de dünyaya gözlerini yumdu.