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Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?

Asortici ne iş yapmaktadır? Bu meslekte çalışmak için neler yapılmalıdır? İş ilanlarına nereden ulaşılır? Tüm detayları sizler için haberimizde derledik, detaylar haberimizde

03 Aralık 2021 Cuma 22:08
Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne işi yapmaktadır? Asortici (deri/kürk hazır giyim) maaşları ne kadardır?
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Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) tam olarak ne iş yapmaktadır? İş tanımı nedir? 2021 yılında en düşük ve en yüksek maaşları nelerdir? Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) olmak için hangi okul hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir? İş ilanlarına nereden ulaşabilir ve nereden başvuru yapılabilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) iş tanımı nedir, ne iş yapar?

İş sağlığını ve güvenliğini sağlayarak, çevre ile ilgili önlemleri almak koşuluyla kalite gerekliliklerinin getirdikleri çerçevesinde; deri/kürk hazır giyim alanlarında iş organizasyonunu yapan kişi ve deri/kürklerin özelliklerine uygun asortilerini yapmakla yükümlü, asorti yapılmış deri/kürklerin uygunluk kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişilerin yaptığı iş ve bu kişilere verilen isimdir.

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşları ortalama olarak 3.360 TL olarak görünmektedir. Minimum düzeyde maaşları ise 2.826 TL olmakla birlikte bir Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) çalışanının alacağı maximum maaş 4.380 TL olduğunu söyleyebiliriz. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilrsiniz.

Asortici( deri/kürk hazır giyim) iş ilanlarına ulaşmak içi tıklayınız..

Asortici (deri/kürk hazır giyim) olarak çalışmak için hangi okul , hangi bölümden mezun olmak gerekmekte?

Asortici (deri/kürk hazır giyim) olarak çalışmam için asgari mezuniyet düzeyi ilköğretimden mezun olmaktır.

Asortici (deri/kürk hazır giyim) tam olarak ne iş yapmaktadır?

Asortici (deri/kürk hazır giyim)  olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler;

1-  İş yeri kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

2-    İş organizasyonu yapmak,

3-   Deri/kürkleri elde edildiği hayvan türüne göre asorti yapmak,

4-    Deri cinsine göre asorti yapmak,

5-    Kürk cinsine göre asorti yapmak,

6-    Deri/kürkleri model uyumuna göre asorti yapmak,

7-    Hatalı deri ve kürklere yönelik işlem yapmak,

8-    Asorti kontrolü yapmak,

9-    Malzemenin modele uygunluğunu kontrol etmek,

10-    Asorti yapılan malzemenin birbirine uygunluğunu kontrol etmek,

11-   Asorti yaptığı deri/kürk parçalarını ilgili birime teslim etmek,

12-   Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek ana grubu nedir?

Asortici (deri/kürk hazır giyim) sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ana grubuna dahildir.

Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek alt ana grubu nedir?

Asortici (deri/kürk hazır giyim) el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar alt ana grubuna dahildir

Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek grubu nedir?

Asortici (deri/kürk hazır giyim) el sanatları çalışanları meslek grubuna dahildirler.

Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek birim grubu nedir?

Asortici (deri/kürk hazır giyim) tekstil deri ve benzer malzemeleri kullanan elişi çalışanları meslek birimi grubuna dahillerdir.

Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Asortici (deri/kürk hazır giyim) mesleğinin kodunu bulduk. Asortici (deri/kürk hazır giyim) meslek kodu 7318.65 olarak sözlükte belirtilmiştir.

Bu yazımızda sizlere Asortici (deri/kürk hazır giyim) ne iş yapar, iş tanımı, görevleri, ne kadar maaş alır, hangi okuldan mezun olmak gerekir, belgeler nelerdir vb. soruların cevaplarını paylaştık.


Son Güncelleme: 03.12.2021 22:08
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