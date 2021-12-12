Asorti kelimesinin anlamı nedir? Asorti TDK anlamı

Türkçeye farklı dillerden geçen birçok kelime vardır ve bu kelimelerin çoğunun anlamı net olarak bilinmemektedir. Bu kelimelerden biri de “asorti” kelimesidir. Genellikle “asortik” olarak kullanılan bu kelimenin anlamı nedir? İşte detaylar…
“Üstündeki gömlek ve ayakkabı ile çok asorti olmuştu.”
Asorti kelimesinin TDK anlamı nedir?
TDK’ye göre bu kelimenin anlamı uyumlu, renk bakımından birbirine uyan ve aynı biçimdeki giysilere verilen addır. Asorti kelimesinin başka anlamı da sucuk, salam, sosis gibi yiyeceklerin ambalajı için kullanılan orijinal bağırsaklara verilen addır.
Son Güncelleme: 12.12.2021 19:28