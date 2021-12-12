Asorti kelimesinin anlamı nedir? Asorti TDK anlamı

Türkçeye farklı dillerden geçen birçok kelime vardır ve bu kelimelerin çoğunun anlamı net olarak bilinmemektedir. Bu kelimelerden biri de “asorti” kelimesidir. Genellikle “asortik” olarak kullanılan bu kelimenin anlamı nedir? İşte detaylar…

Asorti kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Asorti kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Kelimenin anlamı ise birbirine uygun olan, aynı renk ve biçimde olan giysiler anlamına gelmektedir. Öneğin;

“Üstündeki gömlek ve ayakkabı ile çok asorti olmuştu.”

Asorti kelimesinin TDK anlamı nedir?

TDK’ye göre bu kelimenin anlamı uyumlu, renk bakımından birbirine uyan ve aynı biçimdeki giysilere verilen addır. Asorti kelimesinin başka anlamı da sucuk, salam, sosis gibi yiyeceklerin ambalajı için kullanılan orijinal bağırsaklara verilen addır.