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Aslan burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Haftalık burç yorumlarımızda, Aslan burcu yorumları yer alacak. Aslan burcunun haftalık burç yorumunda 22-28 Şubat 2021 tarihlerinde neler gözlemlenecek. Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor. İşte detaylar…

21 Şubat 2021 Pazar 12:49
Aslan burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
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Sevgili Aslan burçları, bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinde kendinizi daha duygusal ve sevgi dolu hissedeceğiniz sevdikçe sevileceğiniz günler olarak görülüyor. Bu durum da sizlere huzur ve uyumu beraberinde getirecektir. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla bir arada vakit geçirmek için güzel bir zaman dilimi olacak. 

Aslan burcu haftalık yorumu 

22-28 Şubat tarihleri arasında popülerliğinizin artacağı sosyalleşeceğiniz güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Aslan burçları. Kendinizi diğer insanlara karşı rahat hissedeceksiniz. Aynı zamanda arkadaş edinme ilişkileriniz kolaylaşacak, yeni bir aşka adım atabilirsiniz.

Çarşamba gününden Pazar gününe kadar ki olan süreçte sezgileriniz artacak, kendinizi keşfedeceksiniz. İç görüler ile kişiliğinizin benzersiz yönüyle özgüveniniz de bir hayli artacak. Normal rutin olarak yaptıklarınız işleri sanki yeni yapıyor hissine kapılacaksınız. 

Bu hafta içinde konfor alanınızdan ayrılarak olağanüstü insanlarla sosyal çevrenizi genişletip iletişiminizi kuvvetlendireceğiniz harika bir zaman dilim. 

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:49
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Haftalık BurçAslanYeni Adımlarşubat
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