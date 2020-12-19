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Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Haftalık burç yorumlarının yayınlandığı bu haftada 21 - 27 Aralık haftalık burç yorumları araştırılmaya devam ediyor. Aslan burcu haftalık burç yorumları araştırılmaya devam ederken Aslan burçlarını yeni haftada nelerin beklediği araştırılıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:28
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
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Haftalık burç yorumları araştırılmaya devam ederken 21 – 27 Aralık burç yorumları merak edilmeye başlandı. Aslan burçları 21 – 27 Aralık haftalık burç yorumlarını araştırıyor.

Aslan burcu haftalık burç yorumu 21 – 27 Aralık 2020

Hafta sonu düşüncelere dalacak olan aslan burçları akıllarına gelen fikirleri değerlendirmelidir. Hafta sonu yalnız kalmasında fayda olan aslan burçlarının hafta içinde sosyalleşmeleri ve fikirlerini insanlara aktarmaları gerekebilir.

Düşüdüğü ve harekete geçirmek istediği fikirlerini insanlara açarken seçimlerini düzgün yapmaları gereken aslan burçları doğru insanlar ile konuşmalıdır.

Hafta içi duygularının yoğunlukları son derece açık olan aslan burçlarının bu hafta içerisinde geleceğe yönük planlar yaparak hayatlarını şekillendirmeleri gerekebilir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:28
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Aslan Burcu21 Aralık27 AralıkHaftalık Burç Yorumu
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