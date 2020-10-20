Askıda ekmek ne demek? Askıda ekmek uygulamasına eleştiriler!

İlk olarak CHP belediyelerinin uygulamaya başladığı ancak büyük tepki ve eleştiri alan askıda ekmek uygulaması son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları ile uygulanmaya başladı. MHP lideri Bahçeli’nin neden askıda ekmek kampanyası başlattığı ise merak edilmeye devam ediyor.

Askıda ekmek kampanyası nedir?

Askıda ekmek kampanyası ihtiyaç sahipleri için belirli bölgelerde kurulan standlarda diğer vatandaşların ekmek alarak asması ve sonrasında ihtiyaç sahiplerinin gelerek buradan ihtiyaçları kadar ekmekleri almasını esas alan vatandaşlar arasında ki yardımlaşma durumudur.

Ekmek zammı ne kadar?

Ülkemizde yeni bir gelişme olmayan askıda ekmek kampanyaları hali hazırda pek çok fırın tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Osmanlı döneminde vatandaşların birbirleri ile yardımlaşmasını arttırmak için sık sık durumu iyi ailelerin yaptığı askıda ekmek kampanyaları uzun yıllar sonra ilk defa resmi olarak kullanılmaya başlamıştır.

İstanbul ticaret Odası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ekmeğin kilogram fiyatının 6,25 TL’den 7,50 TL’ye yükselmesinin nedeni un fiyatları olarak gösterildi.

Fiyat listelerine göre 200 Gr. Ekmek 1,50 TL, 240 Gr, ekmek ise 1,80 TL’den alıcı buluyor. Özellikle İstanbul’da ilçeler arasında büyük farklılıklar görünüyor. Satış fiyatı 1,65 TL olması gereken 220 Gr. Ekmekler 2 TL’den satılıyor.