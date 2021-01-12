Askerlikte yerleri nasıl belirleniyor? Doğuya veya batıya askerlik düşmesi neye göre, nasıl belirleniyor?

Askerliği Doğu Ve Batıda Yapma Durumu Neye Göre Belirleniyor?

Türkiye şehirlerine asker dağıtımının nasıl ve neye göre yapıldığı herkes tarafından merak ediliyor. Bu alımlar Milli Savunma Bakanlığı’nın nereye ihtiyaç varsa o eksiğe göre personel planlaması yapmaktadır. Bu konu hakkında herkesin farklı bir fikri bulunuyor. Askerlik dağıtımında çaprazlama yöntem kullanıldığını, doğuda ikamet edenlerin batıya, batıda ikamet edenlerin doğuya askerliklerinin çıktığı gibi fikirler bulunuyor.

Öneğin ikameti Gaziantep’te bulunan birinin askerlik görev yeri Gaziantep çıktığı durumlarda görülmektedir. Fakat bu tür yaşanan şeyler tekil öneklerdir. Diğer yandan Türkiye’de olumsuz olarak torpil gibi durumların olmasından dolayı bu faktörlerden kaynaklı dağıtım yerleri de değişiklik gösterebilmektedir.

Eğer torpiliniz bulunmuyorsa şansa göre nerede askerlik yapılacağı belirlenmektedir. TSK'nın personel ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda genel geçer kabul edilen kural kütüğü batıda olanlar doğuda, doğuda olanların batıda ortada olanların ise Türkiye’nin her köşesinde askerlik yapabilme ihtimali vardır diyebiliriz.